Завтра ожидается сильная магнитная буря
Первого декабря ожидается сильная магнитная буря.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространила Шамахинская астрофизическая обсерватория.
Было отмечено, что вследствие выбросов корональной массы, произошедших 27-28 ноября, сегодня ожидается магнитная буря уровня G1 (слабая).
По прогнозам, первого декабря активность возрастет, и магнитная буря поднимется до уровня G3 (сильного), а второго декабря снова опустится до уровня G1.
В первые дни декабря, под влиянием выбросов корональной массы и воздействием корональной дыры на Солнце, геомагнитное поле будет находиться на активных уровнях, а 5 декабря снова прогнозируется магнитная буря уровня G1 (слабая).
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