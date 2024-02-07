Граждане Азербайджана в Латвии проявляют активность на президентских выборах

В связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики в посольстве Азербайджана в Латвии был сформирован избирательный участок №44 Ясамальского первого избирательного округа №15, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

До начала выборов была проведена работа среди избирателей об участии в голосовании.

Процесс голосования на избирательном участке начался с 8:00 по местному времени и будет продолжен до 19:00 вечера. В голосовании участвуют граждане Азербайджана, достигшие 18-летнего возраста, предъявив действительный паспорт или удостоверение личности Азербайджанской Республики.

Граждане Азербайджана проявляют активность на выборах, которые проходят в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Азербайджанской Республики и другими законодательными актами.

На избирательном участке были созданы все условия для свободного голосования избирателей.

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