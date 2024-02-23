Изменяется порядок призыва на сборы военнослужащих запаса
В Азербайджане изменяется порядок призыва на сборы военнослужащих запаса.
Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О воинской обязанности и военной службе", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно законопроекту, при привлечении военнообязанных запаса к участию в сборах соответствующий орган исполнительной власти должен определить по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти количество военнообязанных, которые будут привлечены к сборам.
Законопроект был принят в третьем чтении.
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