В Азербайджане изменяется порядок призыва на сборы военнослужащих запаса.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О воинской обязанности и военной службе", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, при привлечении военнообязанных запаса к участию в сборах соответствующий орган исполнительной власти должен определить по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти количество военнообязанных, которые будут привлечены к сборам.

Законопроект был принят в третьем чтении.

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