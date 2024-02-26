Президент Фонда Тюрской Культуры и Наследия встретилась с министром культуры и информации Казахстана

Президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия Актоты Раимкулова в рамках официального визита в Республику Казахстан встретилась с министром культуры и информации Казахстана Аидой Балаевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, на встрече было подчеркнуты существующие связи сотрудничества между Фондом и страной-учредителем организации Казахстаном. Стороны обсудили направления деятельности Фонда в текущем и следующем году в области защиты и популяризации богатого культурного наследия Казахстана.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам реализации "Конвенции об охране тюркского культурного наследия", возложенной на Фонд в рамках стратегической программы "Видение Тюркского мира-2040". Было рассказано о создании Совета Фонда, а также о подготовительной работе, проведенной к Заседанию Совета с участием министров культуры стран-членов организации.

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, подчеркнув значимость для Тюркского мира Конвенции, подготовленной Фондом, выразила уверенность в оказании необходимой поддержки сотрудничеству в этой области. Она также высоко оценила усилия организации по созданию Совета Фонда и подтвердила свое участие в Заседании Совета, проведение которого планируется в марте текущего года.

Встреча продолжилась обсуждением дальнейших перспектив сотрудничества между Фондом и Казахстаном и вопросов, представляющих взаимный интерес.

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