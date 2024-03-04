TƏBİB о ребенке, подвергшемся нападению собаки

3 марта около 17:37 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов по факту нападения собаки. Инцидент зафиксирован возле жилого комплекса "Гобу Парк-3".

Как сообщили Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), на место незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший, мальчик 9 лет, был госпитализирован в Клинический медицинский центр.

У пациента были диагностированы многочисленные укусы и рваные раны. Ребенка прооперировали, ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был помещен в отделение реанимации. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.