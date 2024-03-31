Пожар в Баку

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила первоначальная информация о пожаре в жилом доме по улице Гасана Алиева города Баку Наримановского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.

В настоящее время ведется работа по тушению пожара.

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