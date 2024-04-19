Минздрав о вакцинации детей

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ о проведении 21-27 апреля 2024 года "Недели иммунизации" во всех городах и районах республики.

Как сообщили Day.Az в четверг в минздраве, приказ направлен на организацию в стране "Недели иммунизации", которая проводится в Европейском регионе с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Согласно документу, руководителям всех медицинских учреждений Азербайджана, независимо от их организационно-правовой формы, поручено провести "Неделю иммунизации" во всех городах и районах республики.

В документе также отражены такие важные вопросы, как привлечение в течение "Недели иммунизации" к вакцинации детей, которые ранее по какой-либо причине остались вне иммунизации. Помимо этого, предусмотрено проведение мониторинга в районах с низким охватом вакцинацией, оказание методической помощи по организации иммунопрофилактики медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию детей, а также проведение просветительской работы среди населения.

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