https://news.day.az/society/1661937.html В Азербайджане внесены изменения в классификацию специальностей по среднему специальному образованию
В Азербайджане внесены изменения в классификацию специальностей по среднему специальному образованию
В Азербайджане внесены изменения в "Классификацию специальностей по среднему специальному образованию".
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.
Согласно постановлению, в раздел "Группа технических и технологических специальностей" добавлена специальность 040575 - техническая эксплуатация летательных аппаратов.
Также постановлением создана группа специальностей специального назначения и добавлена специальность XTO 040801 - оборонная деятельность (по сферам).
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