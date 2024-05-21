В Азербайджане внесены изменения в "Классификацию специальностей по среднему специальному образованию".

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, в раздел "Группа технических и технологических специальностей" добавлена специальность 040575 - техническая эксплуатация летательных аппаратов.

Также постановлением создана группа специальностей специального назначения и добавлена специальность XTO 040801 - оборонная деятельность (по сферам).

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