В Узбекистане торжественно отметили День независимости Азербайджана

Посольство Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева организовали официальный прием в Ташкенте по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, депутат Милли Меджлиса, председатель Совета старейшин Азербайджана Эльдар Гулиев, представители международных организаций и дипломатических миссий, руководители государственных структур, общественных организаций, деятели науки и культуры, азербайджанской диаспоры.

На открытии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев отметил, что 28 мая исполняется 106 лет со дня образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которая является первой демократической республикой на Востоке. Было рассказано, что в 1918-1920 годах была осуществлена значимая деятельность в области государственного, армейского строительства и реализации демократических ценностей, утверждены герб, флаг и гимн, всем народам, проживающим в стране, предоставлены равные права, азербайджанский язык объявлен государственным, установлены дипломатические отношения с соседними государствами, а также с 20 странами Европы и Америки.

Также было отмечено, что Азербайджан находится на стыке различных культур и религий, и толерантность и мультикультурные ценности в стране всегда на переднем плане.

Говоря об азербайджано-узбекских связях, дипломат подчеркнул высокий уровень нашего сотрудничества.

На вечере был продемонстрирован видеоролик, отражающий достижения, достопримечательности, туристические возможности, исторические памятники Азербайджана.

Также гостям были представлены блюда азербайджанской национальной кухни.

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