В ряде регионов Азербайджана будет ветрено

В некоторых регионах Азербайджана 30-31 июля и 1 августа ожидается ветреная погода.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было сообщено, что в связи с ветреной погодой служба объявила "желтое" предупреждение.

"Так, в Нахчыванской АР, Хачмазе, Хызы, Шабране, Сиязане, Алтыагадже, Гобустане, Гяндже, Геранбое, Самухе скорость восточного ветра составит 13,9-20,7 м/сек", - отмечается в сообщении.

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