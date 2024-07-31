В Баку на корабле произошел пожар.

Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован возле платформы "Гярби Чыраг". Пожар вспыхнул в судовом двигателе. Находящиеся на корабле люди были эвакуированы другим судном.

Сообщается, что механик корабля получил ожоги.

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