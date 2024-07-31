https://news.day.az/society/1678573.html В Баку на корабле произошел пожар, есть пострадавший
В Баку на корабле произошел пожар, есть пострадавший
В Баку на корабле произошел пожар.
Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован возле платформы "Гярби Чыраг". Пожар вспыхнул в судовом двигателе. Находящиеся на корабле люди были эвакуированы другим судном.
Сообщается, что механик корабля получил ожоги.
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