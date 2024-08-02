Останки пропавшего без вести 30 лет назад шехида Джамала Гулиева перезахоронены в Лачине

Останки Гулиева Джамала Мохуббат оглу, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, перезахоронены в Аллее шехидов города Лачин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, в церемонии похорон приняли участие родные и близкие шехида, официальные лица района, сотрудники правоохранительных органов, ветераны, боевые товарищи шехида, семьи шехидов.

Отметим, что Гулуев Джамал Мохуббат оглу родился 1 июня 1969 года. В 1992 году записался добровольцем в армию. Участвовал в боях в Первой Карабахской войне в Губадлинском, Лачинском, Джебраильском и Зангиланском районах. Его останки как безымянного шехида были захоронены ранее на Худаферинском сельском кладбище.

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