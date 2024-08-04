Жители этого поселка обеспокоены неисправным состоянием труб котельной

Жители столичного поселка Бакиханов крайне обеспокоены неисправным состоянием труб котельной.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, граждане, проживающие на территории Сабунчинского района, утверждают, что дымовая труба котельной, срок эксплуатации которой истек много лет назад, в настоящее время находится в аварийном состоянии и может в любой момент обрушиться.

Местные жители отмечают, что в этой старой дымовой трубе уже нет необходимости. Ответственные за котельную лица, в свою очередь, заявляют, что ситуация находится под контролем.

Официальный представитель ОАО "Азеристиликтеджхизат" Эльвин Басгаллы в своем комментарии телеканалу Xəzər Xəbər объяснил причину, по которой дымовая труба не демонтируется. Он также заявил о том, что в 2028 году планируется вновь ввести в эксплуатацию данную котельную.

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