В Азербайджане важно уделять внимание повышению знаний и навыков работников

Адаптация новых цифровых технологий к знаниям и навыкам рабочей силы, адаптация к рынку труда с появлением новой рабочей среды являются одними из основных вызовов, стоящих перед Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев в рамках COP29 в Баку.

"Мы считаем, что в дальнейший период в Азербайджане должно быть уделено особое внимание повышению знаний, навыков, компетенций. Потому что по мере внедрения новых технологий в нашей стране меняется характер многих рабочих мест, возникает потребность в новой рабочей силе", - подчеркнул он.

Министр добавил, что удовлетворение этих потребностей заключается в повышении знаний и навыков, компетенций.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.