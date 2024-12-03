Названо число пострадавших при взрыве в Сумгайыте

3 декабря около 06:40 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в квартире в 13-м микрорайоне города Сумгайыт.

В ответ на запрос Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что на место происшествия были привлечены шесть бригад скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека (двое мужчин, одна женщина), они госпитализированы в Больницу скорой помощи Сумгайытского медицинского центра.

В отделение реанимации с тяжелыми ожогами поместили лиц 1977, 2007 и 2010 годов рождения.

В настоящее время состояние одного человека тяжелое, остальных - средней степени тяжести.

Отметим, что на месте работают бригады скорой медицинской помощи.