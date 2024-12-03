https://news.day.az/society/1712313.html Взрыв в жилом доме в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в 13-м микрорайоне города Сумгайыт.
Взрыв в жилом доме в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в 13-м микрорайоне города Сумгайыт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией на территорию немедленно были задействованы силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС, Сумгаитского регионального центра.
---
07:29
В Сумгайыте произошел взрыв в жилом доме.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в доме, расположенном в 13-м микрорайоне.
На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь и сотрудники МЧС. По первоначальной версии, причиной взрыва стала утечка газа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре