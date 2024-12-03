Взрыв в жилом доме в Сумгайыте

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в 13-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией на территорию немедленно были задействованы силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС, Сумгаитского регионального центра.

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07:29

В Сумгайыте произошел взрыв в жилом доме.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в доме, расположенном в 13-м микрорайоне.

На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь и сотрудники МЧС. По первоначальной версии, причиной взрыва стала утечка газа.