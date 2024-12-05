Сколько пассажиров перевезено в Азербайджане железнодорожным транспортом?

С января по ноябрь 2023 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло более 7,6 миллиона пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Отмечено, что значительный рост был зафиксирован по маршруту Баку-Габала-Баку, где количество пассажиров увеличилось на 64%, а число иностранных туристов, путешествующих по этому маршруту, выросло на 33%, передает Day.Az.

Кроме того, в этом году АЖД впервые в своей истории обеспечили перевозку более 7 миллионов пассажиров.

Этот успех является результатом продолжительных усилий по улучшению качества обслуживания и расширению пассажирских перевозок, а также росту интереса к внутреннему туризму и железнодорожным маршрутам в Азербайджане.