Возбуждено уголовное дело в связи с мошенничестве в отношении семьи Хокумы Алиевой

На основании обращения Джалила Алиева, отца Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, погибшей в результате крушения самолета AZAL, в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело по данному факту.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МВД Азербайджана.

Было отмечено, что ведется расследование.

"О результате расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее мы сообщали, что семья погибшего члена экипажа в крушении самолета AZAL, Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, стала жертвой мошенников.