На дорогах ожидается гололед

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило водителей о возможных сложностях на дорогах в связи с предстоящей нестабильной погодой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, в ближайшие два дня в горных районах страны в ночное и утреннее время возможно образование гололеда.

В связи с этим водителям советуют соблюдать осторожность, избегать поездок на автомобилях без зимних шин и по возможности планировать маршруты в светлое время суток.

Кроме того, дорожная полиция призывает пешеходов быть внимательными, не выходить внезапно на проезжую часть и строго придерживаться правил безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах наблюдается сильный юго-западный ветер.