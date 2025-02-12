К сведению водителей!

Изменен график работы Центров техосмотра Государственной дорожной полиции в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Центры техосмотра будут работать I-VI дни с 09:00 до 22:00, в воскресенье и праздничные дни - с 09:00 до 18:00.

Для получения дополнительной информации можно связаться по номеру горячей линии: 012-590-71-13.

Ранее мы сообщали, что дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения.