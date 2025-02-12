https://news.day.az/society/1729646.html К сведению водителей! - Изменился график работы центров техосмотра Изменен график работы Центров техосмотра Государственной дорожной полиции в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре МВД. Центры техосмотра будут работать I-VI дни с 09:00 до 22:00, в воскресенье и праздничные дни - с 09:00 до 18:00.
К сведению водителей! - Изменился график работы центров техосмотра
Изменен график работы Центров техосмотра Государственной дорожной полиции в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре МВД.
Центры техосмотра будут работать I-VI дни с 09:00 до 22:00, в воскресенье и праздничные дни - с 09:00 до 18:00.
Для получения дополнительной информации можно связаться по номеру горячей линии: 012-590-71-13.
Ранее мы сообщали, что дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения.
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