Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Главное управление Государственной дорожной полиции повторно обратилось к пешеходам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Главное уравление, анализ недавних случаев наезда на пешеходов показывает, что аварии происходят в основном из-за таких обстоятельств, как переход дороги в неустановленных местах, внезапный выход на дорогу перед транспортными средствами, невнимательность при переходе дороги и пр.

Несмотря на неоднократные предупреждения, все же некоторые пешеходы остаются равнодушны к собственной безопасности, грубо нарушают правила дорожного движения, что приводит к смертельным случаям.

Главное управление еще раз доводит до сведения пешеходов и водителей жизненно важные правила безопасности для пешеходов:

Переходите дорогу только в определенных местах - используйте пешеходные переходы, подземные или надземные переходы.

Следите за сигналами светофора - переходите дорогу только на зеленый свет и стойте на красный.

Установите зрительный контакт - убедитесь, что водитель вас видит.

Не используйте телефоны и наушники - вы не должны отвлекаться, переходя дорогу.

Носите светоотражающую или светлую одежду в ночное время - это поможет водителям лучше вас видеть.

Не переходите дорогу перед стоящим автомобилем - это может привести к тому, что другие водители вас не заметят.

Не переходите дорогу бегом или неожиданно - водители должны предвидеть ваше движение и успевать отреагировать.

Правила безопасности для водителей:

При приближении к пешеходным переходам снижайте скорость - будьте готовы уступить дорогу.

Соблюдайте сигналы светофора и требования дорожных знаков - будьте особенно осторожны возле школ и больниц.

Водите осторожно в дождливую и снежную погоду - дорога может быть скользкой, а тормозной путь увеличится.

Установите зрительный контакт - убедитесь, что пешеход понимает, что вы остановили машину.

Не используйте телефон и другие отвлекающие факторы - во время вождения вы должны быть полностью сосредоточены на дороге.

Не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения - это опасно как для вашей, так и для жизни других участников движения.

Обращайте особое внимание на пешеходов с детьми и пожилых людей - они могут двигаться медленнее и не заметить опасность вовремя.

Не превышайте максимальную скорость - ограничение скорости установлено для обеспечения безопасности пешеходов и других транспортных средств.

Соблюдая эти правила, можно обеспечить безопасность на дорогах.