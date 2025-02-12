В Азербайджане предупредили родителей, ведущих своих детей к знахарям

"Мы призываем родителей, которые водят своих детей к знахарям, не подвергать опасности их жизнь, доверять здоровье детей профессионалам".

Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире Минздрава сказал директор отделения детской хирургии Научно-исследовательского института педиатрии им.К.Фараджовой, хирург Умуд Мусаев.

"Мы часто наблюдаем осложнения после того, как ребенка отводили к знахарю", - добавил хирург.

ранее мы сообщали, что жители Джебраила получили качественное медобследование.