https://news.day.az/society/1729694.html В Азербайджане предупредили родителей, ведущих своих детей к знахарям "Мы призываем родителей, которые водят своих детей к знахарям, не подвергать опасности их жизнь, доверять здоровье детей профессионалам". Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире Минздрава сказал директор отделения детской хирургии Научно-исследовательского института педиатрии им.К.Фараджовой, хирург Умуд Мусаев.
В Азербайджане предупредили родителей, ведущих своих детей к знахарям
"Мы призываем родителей, которые водят своих детей к знахарям, не подвергать опасности их жизнь, доверять здоровье детей профессионалам".
Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире Минздрава сказал директор отделения детской хирургии Научно-исследовательского института педиатрии им.К.Фараджовой, хирург Умуд Мусаев.
"Мы часто наблюдаем осложнения после того, как ребенка отводили к знахарю", - добавил хирург.
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