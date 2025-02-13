Автомобилист в Баку проехался по велодорожке

В Баку, в Насиминском районе, рядом со зданием школы №23 на улице 28 Мая, произошёл инцидент, вызвавший общественное возмущение. Водитель автомобиля Mercedes с номером 10-NY-090 несанкционированно выехал на велодорожку, серьёзно затруднив движение для владельцев микромобильных транспортных средств.

Как передает Day.Az, видео с этого события быстро распространилось в социальных сетях.

В ответ на запрос Trend начальник отделения Управления Государственной дорожной полиции города Баку Тогрул Насирли сообщил, что водитель, нарушивший правила и поехавший по велосипедной полосе, был найден и подвергнут административному наказанию в соответствии с статьей 327.1-2 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.