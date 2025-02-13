Самые популярные детские имена в прошлом месяце

Объявлены самые популярные имена для детей в прошлом месяце.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство юстиции, в прошлом месяце мальчиков чаще всего называли Угур. Это имя было дано 137 мальчикам. Затем следуют имена Гусейн - 87 детей, Юсиф - 86 детей, Али -76 детей, Рауф - 70 детей.

Среди девочек популярнее всего было имя Нилай - 91 девочка. на втором месте имя Марьям - 87, Захра - 81, Айлин - 80 и Мелисса - 78.