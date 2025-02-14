Кто сможет пересечь сухопутную границу Азербайджана и Турции?

Названы лица, которым разрешен въезд и выезд через азербайджано-турецкую сухопутную границу.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации посольства Азербайджана в Турции.

Отмечается, что сухопутную границу между Азербайджаном и Турцией могут пересекать только граждане Азербайджана, имеющие регистрацию в Нахчыванской Автономной Республике.