https://news.day.az/society/1730126.html Кто сможет пересечь сухопутную границу Азербайджана и Турции? Названы лица, которым разрешен въезд и выезд через азербайджано-турецкую сухопутную границу. Как передает Day.Az, об этом говорится в информации посольства Азербайджана в Турции.
Кто сможет пересечь сухопутную границу Азербайджана и Турции?
Названы лица, которым разрешен въезд и выезд через азербайджано-турецкую сухопутную границу.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации посольства Азербайджана в Турции.
Отмечается, что сухопутную границу между Азербайджаном и Турцией могут пересекать только граждане Азербайджана, имеющие регистрацию в Нахчыванской Автономной Республике.
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