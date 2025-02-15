Пожар в пятиэтажном здании в Баку

В Наримановском районе Баку произошел пожар в пятиэтажном здании.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую телефонную линию "112" поступила информация о пожаре в пятиэтажном здании, расположенном на улице Фатали хана Хойского, Наримановского района города Баку.

На место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Жильцы дома эвакуированы.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.