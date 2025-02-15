https://news.day.az/society/1730516.html Пожар в пятиэтажном здании в Баку В Наримановском районе Баку произошел пожар в пятиэтажном здании. Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую телефонную линию "112" поступила информация о пожаре в пятиэтажном здании, расположенном на улице Фатали хана Хойского, Наримановского района города Баку.
Пожар в пятиэтажном здании в Баку
В Наримановском районе Баку произошел пожар в пятиэтажном здании.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую телефонную линию "112" поступила информация о пожаре в пятиэтажном здании, расположенном на улице Фатали хана Хойского, Наримановского района города Баку.
На место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и Службы спасения особого риска.
Жильцы дома эвакуированы.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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