Массовая поножовщина в Нефтчале, есть раненые
18 апреля 2018 09:47 211
В результате массовой драки в Нефтчалинском районе пострадали несколько человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Холгарабуджаг. По сообщению, противостояние произошло между жителями указанного села и села Шорсулу Сальянского района. Во время драки 3 человека получили ножевые ранения.
Пострадавшие доставлены в Сальянскую райбольницу.
Выясняются обстоятельства и причины инцидента.
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