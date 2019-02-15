«БАТЭ» одержал сенсационную победу над лондонским «Арсеналом» - ВИДЕО
14 февраля между коллективами "БАТЭ" и "Арсенал" на стадионе "Борисов-Арена" был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой хозяев, передает Day.Az со ссылкой на regnum.ru.
Единственный мяч в конце первой половины забил центральный полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун - 1:0.
Статистика матча ("БАТЭ"/"Арсенал")
Удары 6/12
Удары в створ ворот 3/3
Процент владения мячом 29%/71%
Нарушения правил 11/6
Поданные угловые 3/12
Стартовые составы команд на матч:
"БАТЭ": Щербицкий, Филипович, Риос, Филипенко, Волков, Драгун, Глеб, Бага, Скавыш, Стасевич, Милич.
"Арсенал": Чех, Косельни, Монреаль, Мустафи, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Джака, Колашинац, Мхитарян, Ляказетт, Айуоби.
Главный арбитр матча: Срдан Йованович.
Желтые карточки: Джака - 9, Дубажич - 71.
Красные карточки: Ляказетт - 85.
Голы: Драгун 45 - 1:0.
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