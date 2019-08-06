https://news.day.az/sport/1145160.html Семья боксера Дадашева подаст иск к организаторам боя
Семья боксера Дадашева подаст иск к организаторам боя
Семья российского боксера Максима Дадашева и Федерация бокса России подадут иск к организаторам боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Во время поединка Дадашев получил травмы, приведшие к гибели спортсмена.
Президент Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что в ближайшее время встретится с семьей погибшего боксера, чтобы принять решение по обращению в суд, передает Day.Az.
Иск будет подан к Атлетической комиссии штата Мэрилен, и к главному судье боя Кенни Шевалье.
В 11 раунде Максим пропустил серию ударов. Бой был остановлен по инициативе команды Дадашева. После боя российский боксер потерял сознание и через несколько дней скончался.
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