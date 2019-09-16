Французский миллиардер и президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно готов предложить один миллиард евро за футбольный клуб "Милан", передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Как сообщает Il Messaggero, представители Арно ведут переговоры о приобретении клуба, сделка может быть завершена в мае 2020 года. Команда Арно уже подготовила детальный план будущего развития клуба.

Сейчас итальянским клубом управляет компания Elliott Management Corporation.

Арно занимает третью строчку в списке самых богатых людей планеты и уступает лишь основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Состояние Арно оценивается в 98 млрд евро, он является самым богатым человеком Европы.

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