Футболисты мадридского "Реала" со счетом 1:0 одержали победу над "Севильей" в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье в присутствии 42 354 зрителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, единственный гол на 64-й минуте матча забил Карим Бензема.

"Реал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до пяти матчей (три победы, две ничьих). По итогам пяти туров подопечные Зинедина Зидана занимают второе место в турнирной таблице первенства страны, уступая "Атлетику", в активе которого также 11 очков, по разнице голов.

В следующем туре 25 сентября "Реал" на домашнем поле сыграет с "Осасуной", а "Севилья" днем позднее на выезде встретится с "Эйбаром".

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