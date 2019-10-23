Матч юношеской Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Баварией" был прерван на 84-й минуте из-за поведения греческих фанатов.

Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При счете 4:0 в пользу мюнхенцев около 50 фанатов в масках прорвались на поле и побежали к сектору болельщиков "Баварии". Греки были вооружены файерами и палками, они избили беззащитных поклонников немецкого клуба, четверо из которых получили серьезные повреждения.

Через некоторое время матч был возобновлен. В оставшиеся минуты футболисты просто перекатывали мяч в центре поля. На своем сайте "Олимпиакос" опубликовал заявление, в котором осудил действия фанатов. "Таким людям не место в нашей семье", - говорится в публикации.

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