Полузащитник "МЮ" Погба выбыл из-за травмы до декабря
Один из ведущих хавбеков футбольной сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продлил бюллетень. Игрок, который не играет на высшем уровне с 30 сентября, скорее всего, появится на поле не ранее последнего месяца календарного года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
О ситуации с травмой Погба сообщил главный тренер "МанЮнайтед" Оле-Гуннар Сульшер: "Не думаю, что мы увидим Поля до декабря, - цитирует наставника "красных дьяволов" ВВС. - Он будет отсутствовать еще некоторое время".
По словам Сульшера, который ссылается на мнение своего медицинского штаба, темнокожему французу нужно время, чтобы полностью восстановиться: "Вероятно, наступит декабрь, прежде чем мы сможем увидеть его на поле". Ранее сообщалось, что Погба вернется в строй в ноябре.
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