Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

35-летний американец опубликовал промо-ролик к бою с российским спортсменом. "Никаких больше игр. Я готов действовать. Пора дать людям то, что они просили", - добавил Фергюсон.

26 ноября менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз подтвердил, что его подопечный подписал контракт на поединок с Фергюсоном. Бой состоится 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке.

Нурмагомедов - действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Фергюсон ранее обладал временным титулом. Оба бойца одержали по 12 побед в UFC подряд и являются лучшими по данному показателю среди действующих атлетов организации.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четырежды. Оба бойца неоднократно выражали готовность сойтись в октагоне. В активе 31-летнего россиянина 28 побед. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения.