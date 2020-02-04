"Интер Майами", основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, сохраняет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, американский клуб предлагает 34-летнему хорвату оклад, в два раза превосходящий его нынешнюю зарплату в Испании. В настоящее время Лука получает в "Реале" более € 10 млн в год.

Ранее сообщалось, что в услугах Модрича также заинтересован миланский "Интер", пытавшийся заполучить его ещё летом прошлого года.

"Интер Майами" сейчас занят комплектованием команды. В MLS клуб дебютирует в предстоящем сезоне.

Модрич защищает цвета "Реала" с 2012 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 17 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.