Баку вошел в ТОП-5 самых популярных городов-организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования путешествий Booking.com.

Согласно результатам, список возглавил Санкт-Петербург (Россия). Вторую и третью строчки рейтинга популярности заняли Рим и Копенгаген, четвертым стал Баку, замкнул пятерку лидеров Дублин.

Как отмечается в релизе, путешественники проявили особый интерес к играм в Баку (13 июня, Уэльс - Швейцария) и Санкт-Петербурге (17 июня, Финляндия - Россия).

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который примет полуфиналы и финал турнира.