Баку в ТОП-5 самых популярных городов-организаторов Евро-2020
Баку вошел в ТОП-5 самых популярных городов-организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Как передает Day.Az, об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования путешествий Booking.com.
Согласно результатам, список возглавил Санкт-Петербург (Россия). Вторую и третью строчки рейтинга популярности заняли Рим и Копенгаген, четвертым стал Баку, замкнул пятерку лидеров Дублин.
Как отмечается в релизе, путешественники проявили особый интерес к играм в Баку (13 июня, Уэльс - Швейцария) и Санкт-Петербурге (17 июня, Финляндия - Россия).
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который примет полуфиналы и финал турнира.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре