В российского футболиста попала молния на тренировке

Российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб "Знамя Труда", оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Об этом сообщает официальная страница клуба во "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что инцидент произошел на тренировке. В клубе выразили надежду, что с игроком все будет хорошо.

"Знамя Труда" выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.