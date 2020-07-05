https://news.day.az/sport/1250773.html В российского футболиста попала молния на тренировке
В российского футболиста попала молния на тренировке
Российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб "Знамя Труда", оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Об этом сообщает официальная страница клуба во "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что инцидент произошел на тренировке. В клубе выразили надежду, что с игроком все будет хорошо.
"Знамя Труда" выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.
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