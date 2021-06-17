https://news.day.az/sport/1353501.html Overtime на Day.Az! - уход Рамоса, матчи ЧЕ-2020 - АНОНС
Overtime на Day.Az! - уход Рамоса, матчи ЧЕ-2020 - АНОНС
Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, обсудят уход Рамоса из Реала, а также предстоящие матчи Дания-Бельгия, Украина-Южная Македония, Нидерланды-Австрия.
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