Токио-2020: Сегодня выступят два азербайджанских спортсмена

В Токио продолжаются Летние Олимпийские игры-2020.

Как сообщает Day.Az, в седьмой день соревнований будет разыграно 17 комплектов медалей.

Сегодня выступят дзюдоист Зелим Коцоев и боксер Мухаммед Абдуллаев.

29 июля

06:00. Дзюдо. Мужчины, 100 кг. 1/16 финала. Зелим Коцоев - Александр Иддир (Франция)

07:03. Бокс. Мужчины, +91 кг. 1/8 финала. Мухаммед Абдуллаев-Баходир Джалолов (Узбекистан)