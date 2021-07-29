https://news.day.az/sport/1365612.html Токио-2020: Сегодня выступят два азербайджанских спортсмена
Токио-2020: Сегодня выступят два азербайджанских спортсмена
В Токио продолжаются Летние Олимпийские игры-2020.
Как сообщает Day.Az, в седьмой день соревнований будет разыграно 17 комплектов медалей.
Сегодня выступят дзюдоист Зелим Коцоев и боксер Мухаммед Абдуллаев.
29 июля
06:00. Дзюдо. Мужчины, 100 кг. 1/16 финала. Зелим Коцоев - Александр Иддир (Франция)
07:03. Бокс. Мужчины, +91 кг. 1/8 финала. Мухаммед Абдуллаев-Баходир Джалолов (Узбекистан)
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