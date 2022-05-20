Три европейских клуба интересуются азербайджанским футболистом

Хавбек азербайджанского футбольного клуба "Сумгайыт" Руфат Абдуллазаде попал в поле зрение сразу двух клубов премьер-лиги, а также трех европейских клубов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "Нефтчи" и "Сабах" не прочь усилиться игроком молодежной сборной Азербайджана.

Также к 21-летнему полузащитнику проявляют интерес польский "Лодзь", сербский "Чукарички", а также турецкий "Фатихкарагюмрюк".

Стоимость футболиста оценивается в 200 000 долларов (около 340 000 манатов).

