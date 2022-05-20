https://news.day.az/sport/1463343.html Три европейских клуба интересуются азербайджанским футболистом
Стоимость футболиста оценивается в 200 000 долларов (около 340 000 манатов).
Три европейских клуба интересуются азербайджанским футболистом
Хавбек азербайджанского футбольного клуба "Сумгайыт" Руфат Абдуллазаде попал в поле зрение сразу двух клубов премьер-лиги, а также трех европейских клубов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "Нефтчи" и "Сабах" не прочь усилиться игроком молодежной сборной Азербайджана.
Также к 21-летнему полузащитнику проявляют интерес польский "Лодзь", сербский "Чукарички", а также турецкий "Фатихкарагюмрюк".
Стоимость футболиста оценивается в 200 000 долларов (около 340 000 манатов).
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