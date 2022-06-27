Азербайджанский гимнаст завоевал три медали на соревнованиях в Венгрии

В Венгрии 25-26 июня прошел 7-й Международный кубок Будапешта по мужской спортивной гимнастике среди юниоров, сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях нашу страну представляли члены сборной - Айдын Ализаде, Расул Ахмедзаде и Анар Гасанов.

Айдын Ализаде в вольных упражнениях и опорном прыжке завоевал "серебро", а в программе упражнений на кольцах - бронзовую медаль, отмечается в сообщении.