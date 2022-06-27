https://news.day.az/sport/1474289.html Азербайджанский гимнаст завоевал три медали на соревнованиях в Венгрии
Азербайджанский гимнаст завоевал три медали на соревнованиях в Венгрии
В Венгрии 25-26 июня прошел 7-й Международный кубок Будапешта по мужской спортивной гимнастике среди юниоров, сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.
На соревнованиях нашу страну представляли члены сборной - Айдын Ализаде, Расул Ахмедзаде и Анар Гасанов.
Айдын Ализаде в вольных упражнениях и опорном прыжке завоевал "серебро", а в программе упражнений на кольцах - бронзовую медаль, отмечается в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре