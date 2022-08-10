Азербайджанские спортсменки вышли в следующий этап соревнований по борьбе на Исламиаде

Азербайджанские спортсменки вышли в следующий этап соревнований по борьбе на V Играх исламской солидарности, победив соперниц из Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, четырехкратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, двукратный победитель Европейских игр и IV Игр исламской солидарности Мария Стадник и Алена Колесник обыграли соперниц из Казахстана со счетом 10:0 и 12:0 соответственно и обеспечили себе выход в следующий этап соревнований.

Во втором этапе соревнований Колесник одержала чистую победу над узбекской спортсменкой Дильфузой Аимбетовой.

На сегодня у азербайджанских спортсменов на Играх по одному "золоту", "серебру" и "бронзе".

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису и гимнастике.