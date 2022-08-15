«Интер» и «Милан» отказались от покупки нападающего «МЮ» Роналду

"Манчестер Юнайтед" предлагал своего форварда Криштиану Роналду итальянским "Интеру" и "Милану". Об этом сообщает инсайдер Танкреди Палмери в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, итальянские гранды не проявили заинтересованность в португальском футболисте и ответили "МЮ" отказом.

Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

По сообщениям СМИ, португалец мог продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока назывались "Челси", "Атлетико", "Спортинг" и "Пари Сен-Жермен".

Во втором туре нового сезона чемпионата Англии "МЮ" разгромно уступил "Брентфорду" 0:4. Роналду отыграл весь матч.