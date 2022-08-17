Азербайджанская спортсменка выиграла очередное «серебро» Исламиады по плаванию

Азербайджанская спортсменка Марьям Шейхализаде выиграла очередное "серебро" Исламиады по плаванию.

Как сообщает в среду Trend, в финале в заплыве на дистанцию 100 метров баттерфляем она завоевала по его итогам серебряную медаль.

Ранее Шейхализаде завоевала серебряную медаль в заплыве на дистанцию 50 метров.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.