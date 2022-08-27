Наставник Нанта о группе в ЛЕ и "Карабахе"

Главный тренер французского "Нанта" Антуан Комбуаре прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги Европы по футболу, а также коснулся азербайджанского "Карабаха", ставшего одним из соперников его команды по группе G, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com

"Считаем, что попали в хорошую группу. В этом турнире мы "карлики" ("Нант" был в последней корзине перед жребием - Прим.). Мы рады открыть для себя новые места и стадионы, которые не знаем. Мы хотим проявить себя, и думаю, что нам это удастся.

"Карабах" - чемпион своей страны, который ежегодно играет в еврокубках. В свою очередь, мы почти 20 лет не выступаем на европейской арене. В любом случае, все решится на поле", - заявил Комбуаре сайту клуба.