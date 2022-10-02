Два золота Азербайджана на Всемирных играх кочевников

В Бурсе (Турция) проходят IV Всемирные игры кочевников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня азербайджанские спортсмены завоевали пять (2-3-0) наград.

Так, в различных видах борьбы Аслан Мирзоев (+90 кг) и Гезаль Зутова (75 кг) добыли золото, Джейхун Гусейнов (99 кг), Эйваз Бахшиев (65 кг) и Джалал Сулейманов - серебро.

На данный момент, в активе Азербайджана 10 (2-5-3) медалей.

