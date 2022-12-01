ЧМ-2022: Испания открыла счет в матче с Японией

23:12

Аспиликуэта мягко навесил справа во вратарскую, где оставшийся без присмотра Мората выпрыгнул и головой спокойно отправил мяч в сетку! 0:1 в пользу Испании.

23:01

Начался матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Японии встречается с Испаний. Матч между командами проходит в Дохе на стадионе "Халифа Интернейшнл".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, стартовый свисток главного арбитра матча прозвучал в 23:00 по бакинскому времени. встречи.

Стартовые составы команд:

Сборная Японии: Гонда, Танигути, Йосида, Итакура, Нагатомо, Камада, Морита, Танака, Кубо, Ито, Маэда.

Сборная Испании: Симон, Аспиликуэта, Родри, П. Торрес, Кейта, Бускетс, Гави, Педри, Н. Уильямс, Мората, Ольмо.

После двух туров испанцы занимают первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка. Япония - на второй строчке с двумя очками. В параллельном матче втречаются команды Коста-Рики и Германии.

Команды, которые выйдут в плей-офф из группы Е, сыграют в 1/8 финала со сборными Марокко и Хорватии.