Неймар может пропустить и матч 1/8 финала ЧМ

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар может не успеть восстановиться от травмы лодыжки к матчу 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Южной Кореи. Об этом в субботу сообщил врач национальной команды Родриго Ласмар, комментарий которого приводит телеканал RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Сербии (2:0), из-за повреждения форвард пропустил оставшиеся встречи команды в квартете - против команд Швейцарии (2:0) и Камеруна (0:1).

"Что касается Неймара и Алекса Сандро (защитник национальной сборной, который получил травму бедра - прим. ТАСС), у нас есть 72 часа до следующей игры, - сказал Ласмар. - Они еще не возобновили работу. Это будет сделано в субботу, важно понаблюдать, как они смогут тренироваться. В зависимости от этого будет принято решение об их возвращении".

Неймару 30 лет, он перешел во французский ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе сборной Бразилии он стал обладателем Кубка конфедераций 2013 года и олимпийским чемпионом 2016 года.

Матч между сборными Бразилии и Южной Кореей в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре пройдет 5 декабря.