Пеле рассказал о своем самочувствии
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Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал своим поклонникам о самочувствии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее СМИ начали публиковать информацию об ухудшении здоровья спортсмена. В обращении Пеле заявил, что он полон сил и надежд. Сейчас футболист проходит необходимое лечение.

"Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую я получил", - добавил футболист.

Со 2 декабря трехкратный чемпион мира находится в больнице на плановых процедурах. Теперь его перевели на паллиативное лечение, которое помогает снять боль и одышку без инвазивной терапии.

82-летний футболист борется с онкологией не первый год. В 2021 он прошел процедуру удаления опухоли на толстой кишке. По данным СМИ, также поражены печень и легкое. С 2022 бразилец начал проходить курс химиотерапии. 