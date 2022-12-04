Пеле рассказал о своем самочувствии

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал своим поклонникам о самочувствии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее СМИ начали публиковать информацию об ухудшении здоровья спортсмена. В обращении Пеле заявил, что он полон сил и надежд. Сейчас футболист проходит необходимое лечение.

"Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую я получил", - добавил футболист.