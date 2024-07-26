Олимпиада в Париже: победитель уже известен

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о странных особенностях Олимпиады в Париже.

Day.Az представляет публикацию:

Сегодня в Париже состоится церемония открытия Олимпиады.

Впервые в истории Игр церемония открытия пройдет не на центральном стадионе, а за его пределами. Порядка 10,5 тыс спортсменов примут участие в 6-километровом параде сотни лодок по Сене - от моста Аустерлица до площади Трокадеро, которая расположена напротив Эйфелевой башни.

Очень, очень символично! Именно Сена - а точнее то, что в ней плавает и не тонет - это главная особенность парижской Олимпиады и главный источник скандалов. Макрон и французские власти в целом вцепились в эту речку - одну из самых загрязненных в Европе - как в какой-то обязательный символ. Сами французы шутят, что впервые в истории Олимпиада пройдет в реке, в которой дер*ма больше, чем воды.

И да, в Сене пройдут некоторые турниры по плаванию в рамках Игр. И у содержимого канализации шансов там выиграть побольше, чем у пловцов: многие спортсмены высказываются за отмену заплывов в небезопасной реке.

Автор карикатуры - HSF

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